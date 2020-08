La actriz abrió su corazón y contó lo que le pasa hoy que está sola y sin pareja a la vista

Se podría que Viviana Saccone (52) no tiene suerte en el amor. La muchacha, hermosa por cierto, no deja de fracasar en esos menesteres pero a ella parece no importarle y se define como feliz. Eso fue lo que pasó en el programa Confrontados, que conduce magistralmente Marina Calabró.

“¿Mi último novio famoso? No tuve. ¿Martín Bossi? Con él hablamos y nos reíamos porque yo lo llame y le pregunté que había pasado entre nosotros. Pero no ha pasado nada con Martín. Puede ser que entré por el lado del humor, pero nada más”, explicó Saccone.

La morocha también se mostró muy abierta al uso de la APP de citas en medio de la cuarentena: “¿Tinder? Uno en la vida no tiene que cerrarse a nada. Me preguntaron si se me acercaban tipos por Instagram y terminamos hablando de estas nuevas posibilidades que nos da la modernidad. Yo dije que me parecía bárbaro, pero que no lo había hecho hasta ahora, que no había incursionado. Sin dudas, ¡con mucho gusto lo haría sin ningún problema!”.

“La próxima vez que me pregunten porque salgo con chicos jóvenes voy a decir que es porque puedo”, dijo Saccone.

“Yo re banco las APP de citas. Cuando es para un encuentro sexual, bienvenido sea. Me parece alucinante. La verdad es que yo conozco más de un caso de parejas que están súper establecidas de muchos años y que se conocieron por Tinder. Al principio fue una cosa más sexual y después se dieron cuenta. Hay gente que está sola, con necesidad de conocer gente y no tiene otras posibilidades más que las aplicaciones”, agregó.

EL PASADO EN EL AMOR DE VIVIANA SACCONE

La actriz salió con Santiago García Rosa, quien fue su novio hasta 2019 y es mucho menor que ella. “No busco repetir, ni busco por edad. En principio, no busco. Creo que esas cosas aparecen. En su momento, cuando tuve la relación con Santiago, que teníamos una gran diferencia de edad, apareció, se dio y fue algo muy sano y hermoso”, explicó.

“¿Por qué se cortó? Las cosas se terminan. Se ha cortado la relación con el padre de mis hijos, se han cortado otras relaciones, cumplen un ciclo y, en este caso, sucedió también eso. Tuvimos un ciclo y a veces es mejor dejar las cosas ahí. No hay que perpetuar por qué si, ¡porque es para toda la vida! Yo creo es el tiempo que nos hace bien y después que cada uno siga su camino también”, se sinceró Viviana Saccone.

“La próxima vez que me pregunten porque salgo con chicos jóvenes voy a decir que es porque puedo. La verdad es que también me pasa que se me acercan muchos hombres más jóvenes que yo. No sé si es porque les atraigo más o se atreven más. Se acercan hombres de 30 y pico. Y también es cierto que me resulta más atractiva la comunicación con un hombre más joven por lo desprehuiciado que es en muchos aspectos de la vida. El hombre más grande por lo general es más estructurado, más machista o más difícil”, terminó.

