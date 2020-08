El futuro del Gran La Plata depende de lo que todos decidamos planificar hoy para ejecutar “ayer”

Toda visión de futuro se puede hacer realidad si la planificación se realiza en el presente, y el inicio de su ejecución es a corto plazo, o mejor: ejecutar para “ayer”, dicho en lenguaje coloquial y “amiguero” de quienes no pueden esperar porque ya esperaron demasiado.

Sin embargo, ante todo, primero hay que identificar cuál es el mejor objetivo a alcanzar que permita una sinergia de desarrollo económico y de prosperidad social y económica virtuosa con el correr de los años.

El Gran La Plata; formado por La Plata, Berisso y Ensenada, al cual podríamos incluir como localidades hermanas a Brandsen, Magdalena y Chascomús; es una región que aún espera que la creatividad y la innovación transformen lo que ya existe en los cimientos de una nueva historia por escribir.

Siempre es bueno mirar hacia atrás… o mirar imaginativamente la cara de nuestros fundadores. Se trata de escarbar en las mentes de quienes fueron pioneros en estas tierras en donde se construyó la capital provincial y sus zonas aledañas. La Plata es una ciudad concebida con un destino. Dardo Rocha, Pedro Benoit, Luis Monteverde y Joaquín V. González son solo algunos de los nombres visibles y recordables. Ellos son la punta del iceberg de quienes forjaron esa visión futurista. Es tiempo de tomar la posta y continuar con la planificación en la búsqueda de nuestro destino.

Tenemos universidades, escuelas técnicas, un astillero, una zona franca, un polo petroquímico, un parque industrial, un cinturón hortícola, grandes empresas y muchas pymes, un puerto, el ferrocarril, rutas y un aeropuerto. Lo importante: recursos humanos que son descendientes de la fusión de distintas culturas y razas fruto de la inmigración extranjera y de las provincias argentinas. O sea, gente de trabajo, estudiosa, curiosa e inquieta y no poca encuentra oportunidades. Hay muchas ganas de despegar pero sólo falta el cómo hacerlo.

El medio para lograrlo es a través de un modelo regional del llamado Consejo Económico y Social, donde la interacción de todos los sectores sociales, empresarios, sindicales, las universidades y el Estado (provincial y municipales) logren retomar un objetivo para poder planificar.

Buscar una integración de las cadenas de valor que tengan eslabones del conocimiento académico, tecnológico y de investigación que aporten la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la regional local de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Universidad Católica de La Plata (UCALP), sería un buen inicio en el proceso de ejecución.

En esta nueva etapa, el Astillero Río Santiago (ARS) es protagonista: no solo tiene una enorme experiencia en la construcción de buques, también es un ejemplo de dinamismo de la industria pesada. En sus instalaciones se han fabricado grandes motores, locomotoras y gigantescas estructuras, alguna de ellas están a la vista en el Estadio Único y en el Teatro Argentino. Sus operarios son en sí mismos escuelas de oficios. ARS es una unidad industrial que supera en potencial capacidad a su histórica función de constructora de barcos. Es vital su reequipamiento para modernizarlo con el fin de que sea competitivo, pero también aprovechar las posibilidades que nos brinda como un gran jugador de la industria pesada en una visión estratégica de país. Su sola modernización y reactivación daría trabajo a decenas de pymes y cortaríamos la dependencia con mercados extranjeros.

El aledaño Puerto La Plata (PLP) y la Zona Franca La Plata son sueños aún por cumplirse por más de que ya existan. El primero necesita un plan de posicionamiento entre las navieras, pero para lograr la seducción de éstas, con la meta puesta en colmar su actual capacidad de amarre a tal punto que se necesitaría de su ampliación, es necesario asegurar su conectividad: entonces es estratégica la finalización de la Ruta 6 hasta el puerto y la conectividad ferroviaria del lado de Berisso que complemente a la que ya existe del lado de Ensenada. En este contexto, pocos conocen del proyecto del Tren Bioceánico que unirá el Puerto La Plata con el Pacífico a través del ramal La Plata-Haedo que conecta al ex Roca con el Ex Sarmiento para llegar luego hasta Uspallata, para después, obras ferroviarias mediante, llegar a Chile y sus puertos en el Pacífico.

También el dragado del Canal Magdalena en el Río de la Plata, hoy en desuso, le aportaría una ventaja competitiva al ingreso y egreso de buques. Todo enmarcado en un cercano futuro donde el Puerto de Buenos Aires y el puerto de Dock Sud estarán saturados.

En cuanto a la Zona Franca, hoy es netamente comercial cuando en su idea original fue pensada para ser una zona franca industrial. Su reconversión a una zona franca mixta le daría dinamismo y demandaría, además, de proveedores pymes regionales de insumos y servicios. Hoy, el lugar nunca estuvo articulado con ARS y el PLP.

Por otra parte, en un país extenso como es Argentina, con una red de ferrocarriles desarticulada en los ’90 por la falta de visión estratégica de país, hay que reconocer que hoy hay grandes posibilidades de que se acelere un incipiente cambio que nos lleve a la recuperación de ramales y a la construcción de otros nuevos. Ante la futura necesidad de material rodante la región cuenta con los talleres ferroviarios de Gambier, hoy sólo dedicado al desguace de vagones fuera de servicio. Recuperarlos y dotarlos de modernidad permitiría proveer de “Industria Nacional” a los ferrocarriles argentinos. Y en esta consideración tampoco hay que olvidar a los talleres ferroviarios de Chascomús. Por otra parte, fomentar la carrera de Ingeniería Ferroviaria será oportuna.

El Aeropuerto de La Plata es otro diamante que hay que tallar. Puede convertirse en una terminal de cargas aéreas. Sin embargo el largo de su pista no permite la llegada de grandes aviones cargueros. De no mediar un plan, no lejos está el aeropuerto de Punta Indio que fuera base operativa de la aviación naval de la Armada Argentina y que podría cumplir ese rol.

El tener operativo un aeropuerto de cargas beneficiaría fundamentalmente al cinturón hortícola. Es que no son pocos los lugares en el mundo al que se podría exportar verduras envasadas de alta calidad para un mercado exigente.

Pero también hay que pensar en el desarrollo del transporte urbano y suburbano del Gran La Plata. Años atrás había una excelente interconexión ferroviaria que hoy no existe, y que el crecimiento urbano y el aumento de la densidad demográfica obligan a repensar en la importancia estratégica de reconstruir lo destruido.

Ramales del ex Roca como La Plata-Brandsen-Mar del Plata, La Plata-Constitución (Vía Temperley), La Plata-Río Santiago, La Plata-Pipinas, La Plata-Haedo, Parque Pereyra-Punta Lara-Ensenada hoy son vitales reconstruirlos y reactivarlos pensando no solo en el presente sino en el futuro. El transporte en colectivos ha superado su límite de capacidad y son necesarias alternativas. Hasta la reactivación de los ramales del “Ferrocarril Provincial” abriría no sólo una nueva vinculación con el partido de Avellaneda que beneficiará a localidades como Gorina y Arturo Segui, entre otras, sino que también vincularía al PLP con la Pampa a través del viejo ramal construido en su momento para transportar al puerto la producción agrícola ganadera de todo su trayecto.

Como puede apreciarse hay mucho por pensar, planificar y ejecutar. Son grandes inversiones las que hay que hacer para asegurar el desarrollo de una gran región y el futuro de quienes la habitan, y de sus hijos y nietos. En definitiva inversiones que generarán grandes riquezas.

Sin embargo, por sobre todas las cosas, es un objetivo puesto a disposición como idea colocada sobre una mesa de diálogo. Una idea a superar dentro de un Consejo Económico y Social que busque consensos sobre como planificar y ejecutar nuestro destino en nuestra gran región.

(*) Presidente de la Confederación General Económica de la República Argentina (CGE) y Vicepresidente de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA).

Fuente: El Editor Platense

