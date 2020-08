Infobrandsen realizó una recorrida en la jornada de hoy y lo que pudimos comprobar es una preocupación, mezclada con hechos en la realidad que demuestran lo contrario.

La expectativa mayor está puesta en los números que se registraron ayer, que marcaron un incremento sorpresivo de once casos positivos en una sola jornada. Hasta entonces la mayor cantidad había sido de cuatro y siempre rondaba entre uno y dos casos diarios.

Por un lado la cantidad de personas transitando es grande, pero se puede apreciar que en los comercios se respetan las indicaciones del protocolo para el funcionamiento de los mismos. En las colas se respeta la distancia, el ingreso a los locales es de dos o tres personas, según la dimensión del mismo y en casi todos existe a mano el alcohol en gel. Muchos todavía están cerrados y atienden en puertas laterales o ventanillas.

Por otro lado el tránsito de personas y el volumen de autos que circulan es mayor al esperado.

Mientras esperaban en la cola de un comercio que cuenta con sistema de pago y separados por la distancia de protocolo, se conversaba sobre la gran cantidad de personas que se aglutinan en el predio del Biosaludable, muchas veces sin respetar las mínimas precauciones.

Consultamos al Dr. Pablo Costela, Secretario de Salud de Brandsen para saber el porqué de tantos positivos o descartados, cuando no se registraban tantos sospechosos y manifestó que “los casos en que se toman muestras en la jornada de hoy hasta las ocho de la noche pasan a ser sospechosos y están en el parte diario.

Los que se tomen desde las ocho de la noche hasta las diez u once de la mañana también son sospechosos pero es posible que no figuren en la placa oficial. Estos casos a la mañana se van para el laboratorio de medicina y muchas veces para las seis o siete de la tarde ya vuelven los resultados confirmados o descartados y es por eso que no se alcanzan a conocer esos casos como sospechosos. Tenemos los resultados tan rápido que a veces no alcanzamos a incluirlos como sospechosos”

También indicó que “en terapia hay una persona confirmada, grave y con respirador”.

El consejo sigue siendo mantenerse en casa la mayor cantidad de tiempo que sea posible y respetar las indicaciones del protocolo.

