Cerca de la 1 de la madrugada del pasado viernes, una vecina fue víctima de un robo a mano armada que incluyó una fuerte amenaza; si no entregaba lo que el delincuente le pedía, éste le dijo que iba a abusar de ella.

El hecho, infrecuente en nuestro Medio, ocurrió en cercanías de la plaza de La Dolly, en Coronel Suárez y La Dolly, y por ese lugar pasaba, rumbo a su casa, Yésica Salcedo, una vecina de 34 años de Las Mandarinas que estaba yendo a su casa para buscar los pañales del menor de sus 6 hijos.

Esa noche, Yésica había ido a cuidar el hijo de una amiga, a la vuelta de la Escuela 17 “y se estaba volviendo a su casa para buscar los pañales de su hijo porque se los había olvidado”, dijo a este medio la hermana de la víctima, Noelia, aún consternada por lo que tuvo que vivir su hermana.

EL ATAQUE

Si bien estaba con su bicicleta, un desperfecto en el asiento hizo que al momento de cruzarse con el delincuente estuviera caminando con la bici al costado; “justo al momento del robo estaba hablando con una amiga por teléfono, que se enteró del robo porque escuchó todo”, agregó Noelia.

Cuando Yésica se cruzó con el grupo de jóvenes jamás imaginó lo que sucedería a los pocos metros; “uno de ellos volvió sobre sus pasos y le dijo que le diera todo porque era un robo, tirándola al piso y mostrándole un arma”, describió la hermana, quien agregó que hasta entonces, el botín era la bicicleta y el celular.

LA PEOR AMENAZA

Pero no todo quedaría ahí; “una vez que logra robarle todo, y cuando mi hermana ya se estaba yendo, el ladrón le ve la mochila puesta, vuelve unos pasos y le dice que la de”, contó Noelia.

“Como no se la quería dar, me pegó una piña y me dijo ‘si no me das las cosas te termino violando’. Le di todo y se fue andando en mi bici para el lado del barrio República”, refirió la víctima en diálogo con el portal Detrás de la Noticia.

La desesperación y el miedo invadían a Yésica que, presa de la impotencia, intentó correr al delincuente como buscando algo de revancha o lo que sea.

Según comentó la víctima, el sujeto huyó con la bicicleta y las pertenencias de Yésica en sentido al barrio República; “no me dijo si tenía dinero, pero si tenía no era mucho”, agregó Noelia.

DENUNCIA

Shockeada, con miedo y presa de un llanto incontrolable, Yésica regresó a la casa de su amiga y a los pocos minutos llegó su hermana para consolarla y llevarla a hacer la denuncia.

“No la podía calmar por nada –dijo Noelia-. A mí me llamó la amiga con la que estaba hablando por teléfono al momento del robo y salí en seguida a buscarla y llevarla a hacer la denuncia. Estaba desesperada”, comentó Noelia, quien no puede creer “que gente así ande suelta por la Ciudad”.

A propósito de la denuncia, TRIBUNA dialogó con el comisario Luciano Aneas, quien ratificó las palabras de Yésica en la denuncia, aunque aclaró que “en un primero momento circulaba una versión que decía que la habían manoseado, pero eso podemos decir que no sucedió; sí la amenaza y ya estamos investigando el caso”, dijo.

Al momento están tratando de encontrar cámaras de seguridad para aportar a las taras de investigación para tratar de dilucidar este infrecuente y violento atraco.

