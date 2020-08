Nuestro vecino se anotó como voluntario para los ensayos que comenzarán en los próximos días. “Quedé y tienen que llamarme”, esbozó. También puso su taxi a disposición para los recuperados que quieran donar plasma.

Para quien no conozca a Alberto Almandos, podría describírselo como un vecino muy comprometido desde lo humano. Y aquellos que lo conocen, seguramente podrán confirmar lo que en estas líneas se dice. El ex presidente del Foro de Seguridad está muy expectante con lo que sucede en esta pandemia y en base a ello, tomó una decisión superadora: ser voluntario para la prueba de la vacuna del Covid-19 que se empezarán a realizar en nuestro país. “Habían solicitado voluntarios de las Fuerzas Armadas y a pesar de ser retirado, ingresé a través de la página; puse mis datos y mi patología -problemas cardíacos-”, comenzó diciendo Almandos en el mediodía del jueves. Las pruebas están estipuladas para que comiencen esta semana en el Hospital Militar.

Alberto comentó que, tras mandar el primer mail, le contestaron a los pocos días y tras llenar una planilla, lo llamaron, pasando a engrosar la lista de voluntarios. A la hora de argumentar su decisión, explica: “Más que devolverle algo a la sociedad, lo hago como un acto de solidaridad hacia la humanidad, la solidaridad hacia el prójimo. Siempre se habla de eso y hay que demostrarlo con hechos”.

Desde que comenzó la cuarentena, nuestro vecino se aisló lo máximo posible y solo sale de su casa para trámites esenciales. Desde aquel día, lo que más sufre es el no poder abrazar a Amparo, su nieta y “eso me pone muy mal porque no puedo estar con ella”. Ante la decisión de ser voluntario, “primero dudaron y luego me apoyaron. Yo también tengo miedo, pero hay que saber afrontarlo”. Además, reveló que hubo médicos que no le recomendaron presentarse a esta campaña, pero “alguien tiene que poner el cuerpo. Hay que tener fe. Yo siempre dije que quería estar y alguno me ha dicho que estaba loco, pero estoy muy convencido”. Alberto comentó que fueron muchísimas las llamadas de apoyo y que hubo tres personas de nuestra Ciudad que se comunicaron con él para contarles que también se inscribieron como voluntarios.

TAXI A DISPOSICIÓN

El pasado fin de semana, Alberto publicó en las redes que también quería colaborar con aquellos que hubieran tenido Covid y que quisieran donar plasma. “Vi gente que lo necesitaba y se me prendió la lamparita, quizá haya gente que quiere donar y no puede porque no tiene en qué viajar. Entonces agarré y dije: “¿Por qué no?””

Es así como el vecino del Bajo Belgrano ofreció su taxi para llevar gratis a aquellos que quieran donar plasma en la ciudad de La Plata. “Los llevo y los espero. Quiero que sepan que tienen una posibilidad, estoy a disposición. Si no nos ayudamos entre todos en este momento tan difícil, estamos mal”. Para dar más seguridad, el entrevistado aclaró que el vehículo cuenta con las medidas sanitarias correspondientes y con los papeles al día.

Alberto y su taxi, listos para acompañar a quienes quieran donar plasma.

Ya hay más 15 mil voluntarios anotados

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, destacó que en los primeros días de agosto comenzará a probarse la vacuna contra el coronavirus en Argentina. El funcionario aseguró que a esta altura “ya se anotaron más de 15.000 personas para ser voluntarios” en el testeo y que “la cantidad supera la necesidad que tiene el laboratorio”. Además, contó que para la prueba de la vacuna trabajarán en conjunto personal médico del Hospital Militar y del laboratorio Pfizer que está llevando adelante el estudio de la medicina para enfrentar el virus Covid-19. También dijo que serán “dos dosis” las que se apliquen en los voluntarios. Para postularse, los requisitos necesarios son: tener entre 18 y 85 años; vivir en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o a menos de 60 kilómetros de esta.



Por Joni Gonzalía – Semanario Tribuna 01-08-2020

