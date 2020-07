En un momento donde la sociedad vive entre la incertidumbre de la mayor cantidad de casos de Covid y la posibilidad de ampliar las actividades comerciales y sociales, es importante saber sobre él comportamiento del virus y como deben moverse aquellos que puedan contagiarse.

Con este fin Cecilia Boontra, recuperada de la enfermedad se predispuso para comentar como fue su experiencia en el centro de aislamiento de nuestra ciudad.

Cecilia Boontra

Es necesario desatacar que al estar recuperada se ofreció para colaborar en lo que sea necesario si es que es requerida en algún momento.

Cecilia Le comentó a Infobrandsen

“La gente no se contagia porque quiere. Muchos creen que uno busca al virus y la verdad que muchas se contagian porque tuvieron que salir por algo específico y sin querer se tocaron la cara y resultaron contagiados” indicó.

“El motivo de mi contagio lo charlamos con la epidemióloga y creemos que se produjo por tocarme el ojo en una oportunidad que tuve que llevar a La Plata a uno de mis hijos a atención médica. No encontramos otra manera de contagio porque tomo todas las medidas de precaución y no ando por la calle. Tengo tres hijos menores de edad”.

“En un momento tuve unos síntomas y me comunique con el médico, me indicaron que podía ser una faringitis, eso me dijeron en dos oportunidades y me quede en casa durante dos días. Al tercer día sentí que me ahogaba y decidí ir al Hospital, rápidamente me hicieron el hisopado y me dejaron volver a mi casa porque había dejado los nenes solos. A los dos días vienen a casa, me dan el resultado que fue positivo de Covid y me preguntaron cómo estaban los nenes. Cuando me llevan al Hospital también llevan a dos de mis hijos porque les dolía un poco la garganta y les hicieron el hisopado pero por suerte a ellos les dio negativo”

Cecilia sigue comentando su experiencia en los centros de salud “los tres estuvimos esperando el resultado en el hospital y al dar negativo el resultado de los chicos, a ellos los mandaron para casa y a mí me derivaron al centro de aislamiento que se construyó en el predio de rugby del Club Atlético y Progreso. En los primeros días no me sentí bien pero cuando pase al centro de aislamiento ya estaba mejor y no sentía nada. Colaborábamos entre todos los que estábamos en el lugar aislados, al punto de lavar muchas veces el piso para ayudar a la señora de la limpieza y salíamos a buscar la leña con la que manteníamos la estufa que tiene el lugar. Respecto a centro de aislamiento quiero decir que esta bueno y los baños también con buena ducha, aunque se encuentra en la parte exterior del salón”

Con relación a los distintos momentos vividos nos escribió “en el Hospital los pacientes tenían mayores complicaciones y algunos necesitaron respirador, pero los que estábamos en el centro de aislamiento estábamos todos bien y mantuvimos una buena relación. Conversábamos mucho y tratábamos que el tiempo pase más rápido. Yo estuve unos seis días ahí, hasta que me dieron el alta. Volví a casa sin esperar una contraprueba porque eso se lo hacen a quienes tienen mayor gravedad, en mi caso no hizo falta debido a que fue un caso leve. Me avisaron que salía el sábado 4, pero tuve que esperar para salir al domingo 5. Ese día, cuando yo me volvía a casa, solamente quedaban tres personas en el centro. A partir de ese momento y luego de la alegría de reencontrarme con mis hijos, sigo manteniendo contacto con quienes estuvieron conmigo en la recuperación, hicimos un grupo de wasap y conversamos mucho. Hubo un paciente que estuvo en el lugar pero cuando se supo que la esposa también estaba contagiada, le permitieron volver a su casa y seguir en su domicilio el aislamiento”

Respecto a quienes estuvieron acompañándola en el lugar de internación como aquellos que cuidaron de sus hijos nos contó, “en el centro de aislamiento estuvimos muy bien, todas las mañanas pasaba el médico a realizar el control diario y si a la noche o en algún momento necesitábamos la presencia de la enfermera llamábamos y venían, si tenían que entrar se colocaban la indumentaria obligada por el protocolo y de lo contrario, todo se nos entregaba desde la puerta. A mi familia también la acompañaron mucho al brindarse por completo en la atención de mis hijos. Desde la Municipalidad y mis amigos siempre estuvieron para que no les faltara nada”.

Para finalizar Cecilia se atreve a realizar algunos comentarios interesantes “hay que saber que uno no se contagia porque quiere, muchas veces el contagio llega por un descuido o por algún otro motivo involuntario. En mi caso no tuve problemas, todos me ayudaron a salir adelante. Pero a muchos de mis compañeros en la recuperación, que por su trabajo tenían más contactos con gente, le llegaban mensajes responsabilizándolos de contagiar a otras personas y consultando a cuantas personas más había contagiado. Se sabe que cuando la enfermedad se manifiesta la persona estuvo con el virus y sin síntomas dos o tres días antes. No es responsable de nada. Sin embargo en las redes se dicen muchas cosas. Ellos lo pasaban muy mal anímicamente por los mensajes que recibían y tenía que acompañarlos a levantar el ánimo. Por otra lado quiero decir que como ya tuve Covid, no me volveré a contagiar, por lo tanto me he ofrecido para ayudar en lo que sea necesario”

