Cierran el Supermercado Mark por 3 casos positivos de Covid

Hablamos con el director de Salud Pablo Costela y nos confirmó que a raíz de tres casos positivos de Covid-19 en empleados del Supermercado Mark ubicado en la calle Sáenz Peña esquina Paso de nuestra localidad, tomaron la decisión de cerrar sus puertas en forma preventiva.

Los demás empleados y los dueños del supermercado (que dieron negativo) deberán estar aislados hasta el día 20 de julio inclusive por tratarse de contactos estrechos. Si el comercio realiza la desinfección correspondiente y es atendido por otras personas puede reabrir sus puertas, nos explicó.

Los análisis se hicieron en forma privada y no pasaron por el sistema de salud. No serán registrados en el parte que se emite diariamente de casos cargados en el sistema SISA ya que “los resultados serológicos de muestras de sangre se usan para estudios y análisis epidemiológicos , son estudios que indican que días atrás el paciente tuvo Covid. Como no se puede determinar cuantos días hace que esta persona pudo haber estado activa y contagiando, se toma la decisión de actuar como si fuera un hisopado. Los resultados serológicos se usan solo para estudios epidemiológicos no se usan para hacer un diagnóstico para hablar de enfermedad aguda activa en el momento, como si el hisopado” indicó.

