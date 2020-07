M. Mendilahatzu y los riesgos que enfrenta Loma Verde

Publicó: Grupo Tiempo Digital

Este miércoles en la mañana más informada de la región Ruben Martinez junto a Leandro Solferino visito los estudios del Grupo Tiempo, manteniendo la distancia respectiva, el delegado municipal de Loma Verde Marcelo Mendilahatzu, quien fue abordado sobre la cercanía con diferentes localidades que cuentan con alto nivel de contagio de Covid-19.

“Se han tomado medidas, según algún vecino, exageradas dado que estamos en el deslinde con 4 distritos, además Loma Verde adonde vienen o van a trabajar a estos distritos…” inicio la nota con el delegado, quien agrego “hoy quien no tiene domicilio o viene con una actividad específica no especifica no se lo deja entrar…”

Mendilahatzu agradeció a todos los trabajadores municipales que dedican su tiempo a realizar el control en la ruta.

Cuando fue consultado sobre la vinculación de efectivos de Loma Verde que son compañeros del Caso Positivo Ranchos “tengo personal policial que trabaja en La Plata, una chica que trabaja en Monte y personal que vive en San Vicente…” la situación también se da en el Centro de Salud “tengo 2 enfermeros que están residiendo en Brandsen…» Expreso el delegado

Una de las opciones que baraja sobre esta situación el intendente Alvarez es darle un aislamiento a aquellos que vienen de alta circulación viral poniendo en su lugar personal de enfermería que esta jubilada a lo que el delegado explico «No me parece un disparate, teniendo reemplazante es una medida muy buena…»

Leandro Solferino lo consulto sobre si había tenido contacto con alguien del gobierno de Brandsen explico «que no, Brandsen siempre ha estado más abierto que nosotros, eso ha generado un problema porque el vecino dice no me dejas salir pero en Brandsen puedo entrar…» «cuando la región no actúa de la misma manera se hace difícil…»

Por último la entrevista giro en torno al hartazgo de la gente «ahora no hay tanto problema, lo que lo origina por ahí es un albañil que trae gente de afuera y no puede entrar…» y cito un caso que le paso ayer «La persona que le hace la colocación de cerámicos en los baños de bomberos, del cual soy integrante de la comisión, es de Brandsen y le tuve que decir vas a tener q esperar 20 días o conseguir alguien de Loma Verde o de Ranchos…»

Publicó: Grupo Tiempo Digital

Comunidad InfoBrandsen

WhatsApp: 2223508499 Unite a nuestro grupo

Envianos un mail a: info@infobrandsen.com.ar

Seguinos en Instagram: InfoBrandsen

Seguinos en FaceBook: InfoBrandsen

Seguinos en Twitter: @InfoBrandsen