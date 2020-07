Revista TC Biplaza N°3 Entrevista a Pablo Pilía

PABLO PILÍA: “Compito contra mí mismo, sin mirar al costado. Soy muy obsesivo, insoportable”

Fué campeon de la categoría como piloto en 2007, decidió bajarse cuando vio que era el tiempo justo para hacerlo. Fue campeón como preparador en 4 temporadas. El preparador del momento. Un hombre puro del TC Biplaza Brandsen. Imperdible nota

¿COMO LLEVAS LA CUARENTENA Y EL PARATE DE LAS ACTIVIDADES DEL AUTOMOVILISMO?



La verdad es que a los que trabajamos de esto, de preparadores, esto nos partió al medio. Estamos sin trabajar desde que se paró todo y la verdad es que estamos metidos en el taller haciendo cosas con los autos pero hay cosas que tenemos que probar y en el taller no lo podemos hacer. La verdad es que esta todo muy complicado y lo peor es que no sabemos hasta cuando vamos a estar asi. Esperemos que no sea por mucho tiempo.



VOS EN EL TALLER TOMAS TRABAJOS PARTICULARES O SOLO TE DEDICAS A PREPARAR AUTOS DE CARRERA?



No. El taller solo trabaja con los autos de carrera. Por ahí le hago algún que otro trabajo a algún amigo pero me dedico solo a preparar autos de carrera es por esto que estamos con muy poco trabajo esperando que se pueda volver a la actividad.

COMO VES LA POSIBILIDAD DE LA VUELTA. CERCANA O LEJOS AUN?

La verdad que lo veo complicado. No le podemos encontrar la vuelta. El automovilismo nacional viene trabajando bastante para la vuelta con un protocolo pero nosotros en el zonal está muy complicado porque sin publico es muy difícil que se pueda correr porque los autódromos viven del cobro de entradas. Quizá, y digo quizá porque no se, pero pienso que en Belgrano por ahí podría ser distinto que aquí en Brandsen porque sí se podría correr sin publico ya que es un circuito manejado por un club y eso baja el nivel de los costos. Belgrano esta manejado por un club con apoyo municipal y los costos que generan la seguridad, bomberos y demás se podrían afrontar de otras maneras. Pero la verdad es que veo muy difícil la vuelta de los circuitos de tierra y no se hasta cuando y como.

TE IMAGINAS ALGÚN PROTOCOLO COMO PARA PODER PENSAR EN UNA VUELTA AL MENOS EN SEPTIEMBRE?



Yo creo que protocolos se pueden armar y de hecho seguro hay gente trabajando en eso pero para los equipos, no para la gente y volvemos a lo mismo. Sin publico los circuitos no pueden proyectar carreras porque no es rentable.

Y PENSAR EN LA VUELTA CON PUBLICO ENTENDIENDO QUE NO ES TANTA LA CANTIDAD DE GENTE QUE VA A LOS CIRCUITOS Y SE PODRÍA RESPETAR EL DISTANCIAMIENTO?

