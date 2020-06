Hay sospechas, pero ninguna prueba

Como todas las mañanas, Raúl Ojeda llegó poco antes de las 8 de la mañana a su almacén, ubicado en 16 entre 1 y 2 del barrio Matadero, pero esta vez el escenario no fue el habitual; en la fachada, habían pintadas agresivas de todo tipo y no entendía la razón.

“La verdad que no entendí en un primer momento a qué se debía, porque yo no tengo problemas con nadie del barrio; llego todas las mañanas de Jeppener a trabajar y nunca tuve niguna discusión con nadie”, dijo Raúl a este medio, fumando tranquilo, en la puerta del local, con el mal rato en pleno proceso de asimilación.

Lo que el vecino sospecha es que “se la agarraron conmigo porque soy de los pocos que tienen todo en blanco y como hace poco anduvo gente de la Municipalidad haciendo controles y ultimando a algunos negocios a que se regularicen, por ahí alguien vinculado a los otros locales del barrio pensó que yo había hecho una denuncia, cosa que jamás hice”, agregó el vecino, quien el jueves mismo compró una lata de pintura y dejó el frente del almacén como nuevo.

SIN PRUEBAS

En unos pocos días se van a cumplir cuatro años desde que Raúl abrió el negocio, “y nunca me pasó algo así; de mucha bronca. Muchos vecinos me dijeron quiénes habían sido los que hicieron las pintadas, pero no puedo ir a denunciar porque no hay pruebas y por la zona no hay cámaras de seguridad”, manifestó, y agregó que a otro vecino le escribieron en el vidrio de su camioneta.

Lo mejor que pudo hacer Raúl, que no quiere tener problemas con nadie, fue “comprar un tarro de pintura y pintar el frente para que quede bien. La gente me conoce y sabe la clase de persona que soy así que por ese lado no tengo problemas. Da lástima que pasen estas cosas porque uno hace lo mejor para venir a trabajar todos los días y nunca se va a esperar algo así”, finalizó el damnificado.

Publicado en Semanario Tribuna 27-06-2020

