Ser o no ser AMBA, esa es la cuestión

La cuarentena trajo una redefinición de lo que es el Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), a través de una línea imaginaria sobre la ruta 6. Allí entraron distritos que hasta ahora no formaban parte. La llegada de la pandemia del coronavirus al país redefinió cuestiones intrínsecas de lo que significa ser argentino. De la noche a la mañana hubo que cambiar hábitos y costumbres y adaptarse a una nueva normalidad. Pero estas modificaciones no fueron solo puertas para adentro de los hogares o en las calles, existieron también cambios macro que partieron desde el Gobierno nacional hacia las provincias.

En ese conjunto de novedades, uno de los faros en esta cuarentena es el centro neurálgico de la Argentina, que atraviesa tanto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como a una porción de la provincia de Buenos Aires. Se trata de la tan mentada Area Metropolitana de Buenos Aires, o AMBA, que, a tono con las variantes, también sufrió modificaciones en esta situación extraordinaria.

Sucede que se convirtió en la zona con más contagios en el país, concentrando, ni más ni menos, cerca del 95% del total de casos de COVID-19 en Argentina. Por este motivo, y para tener un mayor control sobre esta zona durante la pandemia, desde Casa Rosada redefinieron

el perímetro que comprende al AMBA. En esta oportunidad son 40 los distritos que lo componen; es decir, 7 más que la última definición, que databa desde la ley 13.473, sancionada por la Legislatura provincial en 2006. Allí se estipula el “área territorial del Conurbano bonaerense” en ocho zonas que incluyen a 33 municipios.

Al respecto, La Tecla se comunicó con los intendentes de los distintos distritos afectados, para conocer sus realidades y miradas en torno a esta nueva normalidad que deben enfrentar

Daniel Cappelletti subrayó: “Nosotros no deberíamos estar. Igual no es tan importante si somos o no AMBA, sino que estamos debatiendo si podemos reabrir el comercio o no. Nosotros necesitamos autonomía municipal, más allá de estar o no en el AMBA. Los intendentes deberíamos tener autonomía plena, no para hacer lo que queramos, pero para ser parte de la toma de decisiones, con responsabilidad. Hoy estamos sujetos a lo que dice el Presidente por decreto y lo que reglamenta el Gobernador. No estoy enojado con ninguno de los dos, solo quiero que me devuelvan la autonomía; para eso nos eligió la gente, para gobernar y ser responsables. Tener que pedir permiso para abrir una actividad, cuando la política de salud sanitaria se sustenta con presupuesto de Brandsen…”.

Por último, afirmó: “Hicimos una presentación del foro de intendentes en la que pedimos mayor autonomía y responsabilidad en la toma de decisiones. Pero no se ha dado hasta ahora, y creo que seguirá de la misma manera”. El jefe comunal aseguró a La Tecla: “No estoy enojado con nadie, solo quiero que me devuelvan la autonomía. Para eso nos eligió la gente, para gobernar y ser responsables”.

