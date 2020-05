Transitamos un periodo de compleja subsistencia. El coronavirus nos tiene con incertidumbre, impacientes, inmersos en un sinfín de preguntas y deseosos que aparezca la buena noticia que nos permita pensar que todo es un recuerdo. Pero la realidad nos dice que esa posibilidad se hará esperar.

En éste contexto el PJ-UC con las firmas de Gastón Arias, Laura Cañete y Luis Rivero, presentó en el Concejo Deliberante un proyecto de Comunicación con treinta preguntas sobre el Área de Salud para que el Ejecutivo Municipal responda. Las mismas estaban enfocadas dentro del contexto de la pandemia y sobre distintos hechos que sucedieron en los últimos meses, para que el Ejecutivo Municipal responda.

Gastón Airas el pasado lunes en el Concejo Deliberante

Infobrandsen dialogó con el Concejal Gastón Arias para conocer algunos detalles sobre el tratamiento del proyecto en el recinto, el pasado lunes.

Fue consultado cuales fueron los motivos que llevaron al Bloque a realizar éstas preguntas en éste momento, plena época de pandemia.

Arias indicó que “lo hicimos porque nosotros y la comunidad necesitamos tener la información, y el ámbito propicio para que se hagan es el Concejo Deliberante. Hicimos estas preguntas ahora porque fue la única sesión posible desde hace aproximadamente dos meses. Consultamos sobre el coronavirus y todo el sistema de salud. Por añadidura todos sabemos que está crujiendo. Todos sabemos que no hay anestesistas, que no le pagan y algunos médicos se han ido, que no hay ginecólogos y además existen distintas dificultades”

Indicó que ellos fueron críticos desde el minuto cero. “Cuando sucedió el primer caso de coronavirus nosotros planteamos que no haya un manejo de la salud pública y un manejo de la salud privada, sino que la salud de todo el distrito la maneje la autoridad sanitaria que es la Secretaría de Salud Municipal, esa fue nuestra posición. En cada distrito hay una autoridad sanitaria única que es la municipal. Fuimos críticos desde un primer momento cuando sucedió el caso Montillo, todos sabemos que ocultaron información y a partir de ahí pusieron en peligro a toda la población. Que después haya más casos o haya menos casos o no haya nuevos casos, eso no significa que no se haya puesto en peligro y no haya cumplido con los protocolos”.

¿Estuvo el apoyo de todo el bloque en el proyecto?

“Nosotros estamos trabajando con Laura (Cañete) y Rivero (Luis) nada más, nosotros no tenemos casi diálogo con los otros tres Concejales. Ellos también hacen presentaciones solos y han concurrido a distintas reuniones convocadas por el Ejecutivo Municipal y lo han hecho solos. La verdad no tenemos contacto salvo en los diálogos puntuales o en alguna reunión de comisión”.

Arias comentó que en principio el Pedido de Comunicación solo iba a ser votado para que pase a comisión y no se iba a tratar sobre tablas como pretendía el PJ-UC. “Como no tenemos mayoría en el Concejo aceptamos y por lo menos yo lo presentaba. Cuando llegamos a la hora de la sesión nos enteramos que se trataría sobre tablas. Mejor, de esta manera se ganaba tiempo y las respuestas llegarían más rápido”

Después de esos cambios ¿con qué te encontraste en el recinto?

“Nos encontramos con una situación inesperada y con un doble discurso. Por un lado dicen que son democráticos, que siempre el Ejecutivo contesta los informes y después resulta que terminan votando en contra y la comunidad se pierde de tener información básica. Una pandemia tan impresionante a nivel mundial ¿cómo puede pasar sin que en el Concejo Deliberante se trate en profundidad este tema?”.

Hablando de los pasos futuros, Arias manifestó que a ellos les queda expresar con decepción este doble discurso, donde hablan de Democracia y por otro lado se niega la posibilidad de informar, es una negativa a la comunidad, agregando “si ésta situación de pandemia continua, y por lo que veo va a continuar, lamentablemente Brandsen tiene estas autoridades que le hacen mucho mal y mucho daño a lo que es la transparencia, el acceso a la información y al derecho que tiene la comunidad de informarse”.

¿Por qué el bloque oficialista en lugar de pasar el proyecto a comisión decidió su tratamiento sobre tablas?

“Creo que para no responder las preguntas sobre el coronavirus. Se hicieron los enojados, quisieron atacarme a mí en forma personal y lograron irse ellos enojados, votando de una manera muy confusa entre ellos, confundidos al punto de no saber cómo termino la votación. Si la idea de ellos era ponerme nervioso a mi o achicarme, me parece que no les salió del todo bien”.

¿Entonces pensas que el oficialismo actuó así porque el proyecto lo presentaste vos, si lo presentaba otro hubiese sido distinto?

“Sí, estoy totalmente convencido que es así, sino lo hubiesen aprobado sin ningún problema. Y bueno…los elogios están a la vista con cierto sector del peronismo, están claros los elogios. Ahora ¿intentar hablar que lo hacemos para formar una grieta como se mencionó en el recinto?, no, al contrario. Nosotros hicimos una presentación totalmente seria y respetuosa, que todas tienen que ver con el coronavirus y algunos puntos que tienen que ver con denuncias. Preguntamos entre otras; la denuncia que el mismo Ejecutivo realizó debido a los casos de coronavirus que hubo en el Instituto Brandsen. Otra donde hasta el mismo Secretario de Salud manifestó que él había truchado sellos de colegas profesionales y una más, también es una denuncia pública como las anteriores (cualquiera puede acceder a éstas causas) que tiene que ver con contrataciones de médicos en forma irregular y con incompatibilidades horarias. La denuncia la hizo el Honorable Tribunal De Cuentas de la Provincia de Buenos en la Fiscalía de Brandsen, no la hizo en Tartagal. Yo no conozco los detalles, pero sí sé que hay una causa por estas irregularidades con las contrataciones de médicos”.

