El fin de semana la Cámara de Comercio de Brandsen realizó un reclamo público pidiendo al Municipio “imaginación y respuestas” para afrontar la crisis del momento, ante la preocupación del sector.

Hoy por la mañana el Intendente Daniel Cappelletti se refirió a los pasos que se darán respecto a la apertura progresiva de la cuarentena. Lo hizo en conversación con Garoto García a través de Estación Radio.

El Intendente Daniel Cappelletti en Estación Radio con el Garoto García

Cappelletti manifestó que sobre las aperturas dentro de la cuarentena se cree que la autorización o la negación es una cuestión del Intendente y no son una atribución del Intendente, agregando “es el gobierno Nacional que fijó las distintas áreas, que le dijo a la Provincia de Buenos Aires en cual de ellas puede avanzar y en cuáles no. En una Provincia de Buenos Aires que en las áreas que puede, dice que si o que no en función de cuál es el avance. Nosotros estaríamos entre las que no podríamos pedir absolutamente nada debido a la zona en que estamos”

Aclarado el tema de las responsabilidades indicó, “con el compromiso de todos es que si tenemos la posibilidad de alguna apertura quiero el compromiso político y social de todos, para que nos controlemos unos a otros, para que seamos capaces de construir y de ser responsables en el manejo de esta posibilidad que tal vez tengamos hacia adelante”

Hablando de las responsabilidades, Cappelletti amplió su visión manifestando “aquel que no cumple con los protocolos que se establecen con la posibilidad de alguna apertura, la propia Cámara, los propios comerciantes, los propios vecinos seamos capaces de decir “hagamos las cosas en serio porque la pandemia no se terminó y ésto es un paliativo. Si es que se diera la posibilidad de abrir”

Posteriormente dibujó un cuadro de responsabilidades manifestando “de las malas quiero hacerme cargo de todas, quiero que les quede claro que no estoy buscando acompañamiento porque necesito que alguien comparta las malas. No, las malas son todas mías, que se queden tranquilo, todas las pérdidas son mías, las ganancias las quiero compartir con todos”.

Al explicar a qué se refería cuando mencionaba “las ganancias” amplió “cuando hablo de ganancias significa éste resultado que hoy estamos teniendo producto de mucha gente que colaboró, de muchos vecinos que hicieron las cosas bien y obviamente del maravilloso equipo de salud que tenemos, que trabajó incansablemente para buscar estos objetivos. Eso es producto de todos ellos, es para ellos y para muchos de la oposición que también colaboraron”.

El Intendente indicó, “hoy quiero decir con claridad qué es lo que podemos y qué es lo que no podemos. Como se hace, como se tramita y cuando nos autorizan, qué es lo que tenemos que hacer en función de la seriedad, la responsabilidad que nos cabe como sociedad de acá en adelante. Será próximo al 25 de Mayo, próximo al Día de la Patria y creo que como patriotas que somos los argentinos vamos a dar un paso adelante más”.

Teniendo en cuenta la gran cantidad de autos y personas que ingresan desde otros distritos a nuestra ciudad, entre otros los proveedores de los comercios, fue consultado si no se podrían tomar mayores medidas de protección, como por ejemplo la toma de fiebre a quiénes ingresan a Brandsen.

Al respecto manifestó que estuvieron conversando sobre el tema y la toma de temperatura no se justificaría como medida de protección indicando que “es más una cuestión psicológica porque si viene con aire acondicionado puede estar más frio y si viene con altas temperaturas en el ambiente es distinto. No es algo muy efectivo frente a la inversión. Lo que sí estamos dispuestos, es a seguir muy fuertes, muy firmes con el acompañamiento de la Policía como se está haciendo hoy, más el acompañamiento social”

Respecto a éste tema dijo que si se lograran habilitar las tareas de obras de construcción, tratar que los albañiles sean de Brandsen y que no haya gente viajando. Que si bien aparece como muy mezquino lo que están planteando y pareciera que no es lo más correcto, frente a la pandemia que se vive, a los riesgos que se toman, siendo un distrito chico con escasos recursos y una sociedad que está colaborando muchísimo para que esto salga adelante, “es necesario que entre todos nos cuidemos”.

Información compartida a la Comunidad InfoBrandsen

WhatsApp: 2223508499

Envianos un mail a: info@infobrandsen.com.ar

Seguinos en Instagram: InfoBrandsen

Seguinos en FaceBook: InfoBrandsen

Seguinos en Twitter: @InfoBrandsen