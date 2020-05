Diálogo con Pablo Piazza, presidente de la Cámara de Comercio

La pandemia empezó a mostrar otra cara que es tan peligrosa como la sanitaria: la económica. Ante el casi absoluto retraimiento de la actividad comercial, los dueños de los negocios comienzan a desesperarse por un presente demoledor y un futuro incierto. La necesidad de trabajar es cada vez mayor. Al respecto habló con TRIBUNA el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción, Pablo Piazza.

Pablo Piazza. Presidente de la Cámara de Comercio de Brandsen

“Estoy preocupado por la situación del comercio en la Ciudad, los comerciantes notan que en otras municipalidades hay cambios y novedades en formas más rápidas, y acá no está pasando lo mismo”, arrancó diciendo Piazza. Las consultas que llegaron a la Cámara, principalmente toman como referencia a La Plata y a Buenos Aires, aunque también se reflejan en municipios vecinos, como Cañuelas.

La situación es dispar porque la Ciudad cuenta con pequeños, medianos y grandes comercios, los cuales totalizan alrededor de 1000, según la cifra de la entidad. El 16 de abril se presentó el primer informe con 72 comercios para que se haga una apertura “flexibilizada y paulatina”. En una segunda instancia, se entregó otro escrito con otros 105 formularios. En ambos casos, el 50% de los anotados, pertenecían a los rubros de indumentaria y calzado; “a ellos hay que darles una solución rápida”.

“La preocupación nuestra es la de los comerciantes. La desesperación por no poder facturar, de no poder pagar los alquileres, de no poder pagar los sueldos. Entonces tratamos de transmitir, siempre entendiendo la responsabilidad que tenemos al ser el nexo gremial entre ellos y el municipio”, ahondó el consultado al respecto. El sector comercial, por otra parte, sufrió aumentos desde lo impositivo en los últimos meses y el no poder trabajar con normalidad, implica no poder hacerle frente a los costos.

DESAMPARADOS

Piazza cree que en esta semana se marcó un punto de inflexión “porque nosotros venimos contemplando la situación sanitaria de una manera muy responsable, y se lo transmitimos varias veces al ejecutivo. Ahora notamos que debe haber un mayor ingenio y mayor capacidad y velocidad en las respuestas hacia los comerciantes. El comerciante de Brandsen no se puede sentir desamparado. Hay que darle plazos, decirle cómo se va a trabajar y emitirle comunicados oficiales”.

Remarcó que se está trabajando con la Comuna “y estamos a disposición, pero si no recibimos información oficial, no tenemos nada para trasladar a los comerciantes y eso es complejo”. Pablo destacó el trabajo de Vanessa Coltrinari, secretaria local de Producción y Empleo, quien “siempre nos atiende y está muy predispuesta”, pero la falta de respuesta es lo que más preocupa a la Cámara. “Entendemos la situación y somos muy responsables en los pedidos pero el Ejecutivo tiene que visualizar que la problemática a esta altura es muy grave”, remarcó con énfasis.

MAYOR INGENIO

Pablo Piazza explicó que hubo dos propuestas al Ejecutivo para ayudar a los comerciantes: posponer el pago por 90 días de la Tasa de Seguridad e Higiene; y la creación de un registro para que trabajen de manera mancomunada las secretarías de Habilitaciones y la de Producción y Empleo. “A nosotros nos parecía que en ese momento (16 de abril) había que crearlo para regular la actividad comercial y hubiese sido muy necesario para que no esté pasando lo que sucede hoy”. La actualidad indica que varios rubros que hoy están impedidos de poder desempeñarse normalmente, y algunos lo hacen clandestinamente a puertas cerradas o con trabajos a domicilio, y a eso es a lo que el consultado se refiere.

“Tratamos de intervenir para que se vea que el conflicto es grande y la situación se está desordenando, los reclamos aumentan muy rápido. Los comerciantes necesitan respuestas y hay mucha confusión porque la gente mira lo que pasa en otras localidades y se confunde”, subrayó. Y recomendó al municipio que se hagan comunicados con respecto al comercio, similares a los de salud o los de aprehensiones por la cuarentena; “nuestra propuesta es para que haya un mejor ingenio en la toma de decisiones, sabiendo que la Provincia tiene la respuesta final”.

El jueves se presentó a la Comuna un apartado con 20 comercios gastronómicos para que puedan trabajar bajo la modalidad ‘Take Away’, la cual permitiría que los clientes lleguen al local y retiren su pedido con todos los recaudos sanitarios correspondientes. El presidente de la Cámara destacó que las ventas en este rubro cayeron en un 70% desde que se decretó la cuarentena, hace casi 60 días.

SIN DIÁLOGO CON CONCEJALES

El jueves por la noche Piazza charló con Gerardo López en El Reloj TV, y lanzó un mensaje al HCD, el cual volverá a sesionar el próximo lunes luego de dos meses sin actividad: “Hay 14 concejales en Brandsen. Hace 60 días que estamos con este tema y no hay ninguno de ellos que se haya comunicado con nosotros para ver la situación”. Hizo la salvedad de que el único que se comunicó fue Fernando Raitelli por cuestiones de ANSES.

Palabras de Vanessa Coltrinari, secretaria de Producción y Empleo

“La reapertura de los comercios está sujeta a disposiciones nacionales y provinciales”

La funcionaria fue consultada al respecto por la falta de respuestas al comercio y detalló que la Comuna está sujeta a las disposiciones nacionales y provinciales.

Ante la preocupación de la Cámara de Comercio, la secretaria de Producción y Empleo, Vanessa Coltrinari, explicó a TRIBUNA la situación de los pedidos a Provincia con respecto a la apertura de comercios y el regreso de actividades en diversos sectores empresariales.

“Hay decretos a nivel nacional y sobre eso la provincia tiene el suyo con sus respectivas resoluciones”. Informó que los primeros pedidos, los cuales fueron aprobados, contemplaron la apertura de comercios minoristas, servicio de delivery y atención de la Municipalidad para el cobro de tasas, entre otros.

Similares situaciones fueron las de las actividades industriales esenciales y de exportación, incluso la de los proveedores de estas empresas como las ferreterías. En este momento, lo que se encuentra en proceso de análisis para ser aprobadas, son las solicitudes de apertura de seis sectores: construcción privada y servicios anexos, puestos de diarios y revistas, peluquerías, servicios profesionales, venta de leña y remiserías.

La funcionaria explicó que las gestiones por la liberación de actividades que se hacen ante Provincia, deben pasar por tres instancias: ministerio de Jefatura de Gabinete, “donde dicen si es viable o no”; ministerio de Salud y ministerio de Producción. Se supone que la evolución de la pandemia es la que fija la viabilidad de la apertura de comercios.

COMERCIOS ABIERTOS

Por otra parte, Coltrinari habló del programa Comercios Abiertos, próximo a lanzarse en los siguientes días y que tiene como objetivo acercar a comerciantes y vecinos; el mismo será gratuito. Es un sitio online que estará dentro de la web del Municipio y aquellos comercios interesados en estar incluidos en esta plataforma, deberán enviar un correo electrónico a: producción@brandsen.gob.ar Por cualquier consulta, comunicarse al teléfono 44-2201 int. 108. de lunes a viernes de 9 a 13.30.

