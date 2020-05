Publicado en el Semanario Tribuna 9-05-2020

Un poco para desmitificar, otro tanto para seguir tomando cuidados y también para valorar tanto la tarea de parte del IMB como desde el Hospital –que en estos últimos días estuvieron cuestionadas a la luz de los hechos ya conocidos-, el testimonio de una de las cuatro personas que se recuperaron del Covid-19 sirve, alienta y nos aleja de la paranoia y la locura.

Para esta vecina del barrio República –cuyo nombre prefirió no dar-, el Covid-19 significaron apenas tres días de fiebre “y nada más; mi mamá estaba internada en el Instituto y el 6 de abril falleció por una neumonía. Ella nunca tuvo fiebre pero no podía respirar así que estuvo permanentemente conectada al respirador durante su internación. Se ve que en una de las visitas que fui a hacerle me contagié”, dijo esta vecina de 56 años, muy predispuesta a la charla y abierta a dar su testimonio.

El período de internación coincidió con los días que estuvo la familia Montillo, “y lo que observaba era que cuando los iban a atender a ellos se ponían todos los equipos como ser mameluco, guantes y botas, pero cuando iban a atender a mi mamá apenas usaban barbijos. De todas formas, cada vez que les preguntaba por qué actuaban de esa manera con los Montillo, me decían que era por precaución; nunca me nombraron que era por el coronavirus”, agregó. Tanto la madre de esta vecina como Montillo fueron asistidos por Silvio Cufré, el enfermero de Domselaar fallecido semanas atrás.

FIEBRE

Apenas tres días después del fallecimiento de su madre, “empecé a sentir algo de fiebre. Llegué a tener 38.5 y eso es muy raro en mí porque nunca me enfermo. Sabiendo todo lo que había pasado en la Clínica, decidí ir al Hospital y ahí quedé internada”, destacó.

Fue apenas eso, un poco de temperatura, lo que alertó a la vecina y la condujo al hospital, en donde “después de hacerme el hisopado me dieron solamente ibuprofeno por tres días hasta que me estabilicé. Eso fue todo; después quedé internada a la espera del resultado, pero en perfecto estado de salud”, agregó.

El resultado llegó el 15 y fue lo que nadie sospechaba “porque me sentía muy bien. Pero fue positivo y ese mismo día, con todos los cuidados del caso, me llevaron a mi casa, en donde permanecí hasta el lunes, que me llegó el resultado del hisopado negativo”, dijo y acotó que los días en su casa estuvo “tranquila, sin ningún dolor ni malestar. Atrás de mi casa vive mi hija y mi nieta. Ella se encargó de hacerme las compras y me dejaba la mercadería en la puerta”.

Apenas sintió miedo cuando empezó con la fiebre, “un poco por todo lo que se estaba diciendo del caso Montillo, pero fue tan leve el cuadro que al poco tiempo me tranquilicé. Cuando llegó el resultado positivo me llamó la atención pero nada más, porque estaba tan bien que no tuve ningún inconveniente”, manifestó y dejó un buen mensaje; “hay que ir al hospital ante cualquier cuadro porque capaz que alguien siente fiebre, se toma un ibuprofeno y sigue sin saber que está infectado y contagia a mucha gente”.

CUIDADOS

Una vez en su casa, “me llamaron todos los días desde el hospital para ver cómo seguía mi cuadro y venían a hacerme hisopados con todas las medidas de seguridad. Tardaban como media hora en prepararse y estaban apenas un ratito; me daba lástima por los chicos”, agregó y destacó la atención que recibió en todo momento desde el hospital.

“Tanto las enfermeras como los médicos en todo momento se portaron de maravillas conmigo, la verdad que les estoy agradecida de todo corazón por el trato que me dieron”, dijo al respecto la vecina, que trabaja limpiando casas y espera pronto volver a la actividad.

En cuanto al Instituto, “en todo momento cuando iba a visitar a mi mamá internada me tomaban la temperatura, me ponían alcohol en gel y se tomaban los cuidados del caso. Y también atendieron muy bien a mi mamá; la verdad que pese a lo que se pueda decir, yo no me puedo quejar de la atención que tuvimos en el Instituto”, finalizó la vecina, agradecida y lista para volver a la vida “normal”.

