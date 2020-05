El Intendente Municipal Daniel Cappelletti junto al Presidente del Concejo Deliberante Raúl Paz, ofrecieron una conferencia de prensa donde dieron a conocer los resultados de la reunión que mantuvieron con los Concejales, por el Covid 19 y la emergencia sanitaria.

Transmisión en vivo:



Comenzó explicando los alcances de la misma Raúl Paz, quien manifestó que respondieron distintas inquietudes de los Concejales. Agregó que hubo consultas por la campaña de vacunación contra la gripe, explicando sobre el tema que “no pudimos seguir adelante porque no hay, inclusive en las Farmacias IOMA tampoco las entrega y en el Hospital estamos esperando una nueva partida”

Paz agregó que se explicó cuál es la preparación para afrontar “el pico que todavía no llegó y no sabemos si algún día va a llegar”, cuales son los medidas que se van a tomar y cuales los lugares que se prepararon para que la gente se interne o se aísle. “Desde el municipio tenemos que estar preparados para lo peor y si después lo que viene no llega a ser lo peor, mucho mejor, ojala sea así”

Por su parte el Intendente Cappelletti indicó que la reunión con los Concejales surgió a pedido de los bloques de la oposición y agradeció a todos los Concejales que estuvieron presentes, destacando que “con nuestro bloque venimos trabajando codo a codo todos los días”

Indicó que todas las secretarias están trabajando con lo dispuesto por la Junta de Defensa Civil y la Mesa de Coordinación Sanitaria que se encuentra dentro del Área de Salud. “Se están preparando partidas para el primer centro de aislamiento con mucho sacrificio y hemos sido felicitados por la Provincia (por la tarea realizada). Todo lo estamos haciendo con recursos nuestros”. Dijo que desde Provincia no están recibiendo mucho, no por mala voluntad sino porque están destinando más a los lugares mas comprometidos.

Respecto a la reunión con los Concejales manifestó que consultaron por un artículo aparecido en el Diario El Día de La Plata donde se hablaba por descuentos en los salarios. Dijo que no hubo descuentos en los salarios y solo no se pagó el AMBA porque no llegan los recursos de Provincia.

Respecto a los pedidos hechos a Provincia para ésta nueva etapa indicó que solicitaron recuperar la obra privada con un determinado protocolo, la reapertura de algunas empresas, de los estudios contables, el sector inmobiliario y restablecer el funcionamiento de los remises. Con relación a los escaparates de venta de diarios dijo que “estamos cumpliendo con el decreto”, destacando en está garantizada la información pero en ningún lugar menciona algo sobre la comercialización. Esta pregunta fue formulada teniendo en cuenta que en otros distritos la venta de diarios en los escaparates está funcionando.

Sobre los lavaderos de autos dijo “no está dentro de las prioridades de la Presidencia, pero podría solicitarse”.

Paz indicó que Brandsen no puede abrir ni cerrar actividades, solo puede pedir y garantizar el cumplimiento dentro de los protocolos. Agregando que todavía no hay respuesta a las solicitudes.

Cappelletti culminó manifestando su satisfacción por el trabajo realizado y destacó la responsabilidad de los ciudadanos que cumplen correctamente con la cuarentena, lo que permite que, salvo el problema suscitado en el sanatorio, los contagios sean mínimos y están controlados. “No tenemos nuevos contagios”.

Agregó que cuando la cuarentena no había comenzado, Brandsen ya había tomado decisiones priorizando la salud y la vida”

