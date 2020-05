En vista de la emergencia sanitaria y teniendo en cuenta las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación, la Dirección de Política Ambiental de la Municipalidad de Brandsen propone la siguiente guía para el desarrollo de la tramitación del PERMISO DE PODA CORRECTIVO.

Será solicitado vía e-mail al correo podacorrectiva@brandsen.gob.ar indicando en el asunto “PERMISO” y agregando la siguiente información en el cuerpo del mensaje:

• Dirección de la ubicación del ejemplar (o ejemplares si fuera más de uno) motivo de la solicitud de permiso. Informando la altura del domicilio frente al cual se haya el mismo (o los mismos si fueran más de uno).

• Nombre, Apellido y DNI del particular solicitante.

• Indicar el motivo de la solicitud de poda y compromiso de retiro y disposición de los residuos propios de la poda por cuenta y orden del particular. En caso de que el volumen de los residuos no superen el 1m3 el retiro y disposición se realizará sin cargo por parte de la municipalidad.

• Datos de registro del personal matriculado designado. De no contar con un matriculado designado, el municipio responderá a la solicitud con la lista de podadores matriculados registrados.

En el transcurso de 48hs. hábiles, como máximo, esta Dirección le enviará el permiso de poda vía e-mail. Junto con el permiso correspondiente se enviará folletería e información complementaria.

EL PERMISO DE PODA CORRECTIVO TIENE UNA VALIDEZ DE 30 DÍAS CORRIDOS O HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2020, LO QUE OCURRA PRIMERO.

