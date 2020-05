A la comunidad de Brandsen: debido a la experiencia que estoy teniendo por mi trabajo, entrando a distintos pueblos, recorriendo muchos kms y pasando muchos controles, me hace pensar que en Brandsen no nos estamos cuidando.

No hubo ni un pueblo en donde me permitan ingresar sin antes pasar por un arco de desinfección, tomar la temperatura, hacer prueba de olfato, tomar nota completamente de todos los datos (nombre y apellido, de donde vengo, de donde pertenezco, hacia que dirección me dirijo, que voy hacer y número de teléfono) todos esos datos son por si en un futuro hay algún caso en el lugar que estuve de paso y así poderse contactar.



Acá en brandsen, mi ciudad, pase por todos los accesos, a veces no hay nadie, otras paso sin siquiera que me paren y cuando me han parado solo me han preguntado si tenía el permiso. Pienso que sería muy importante empezar a copiar estos ejemplos, o alguno de ellos al menos, ya que en estos lugares, gracias a estas medidas, NO tienen casos.

No puedo dejar de recordar que lamentablemente gracias a nosotros, hoy San Vicente sufre 36 contagios y nuestra ciudad 8. Sin hablar de la gente fallecida que tenemos que lamentar.

Mis palabras son simplemente una crítica constructiva o una humilde observación, deseando que podamos sentirnos más cuidados por parte de las autoridades

Matías Fernández

