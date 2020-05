5 nuevos casos positivos de covid-19 en San Vicente. El total de casos confirmados asciende a 36

PARTE EPIDEMIOLÓGICO N° 55

📆 Domingo 3 de mayo 2020 – 14 Hs.

🦠 CORONAVIRUS

🚑 A través de la Secretaría de Salud Pública, se informa que a la fecha el estado de situación en el Partido de San Vicente por casos de COVID-19 es el siguiente: 🧪 Casos en estudio: 23

🧪 Casos descartados: 176

🧪 Casos confirmados: 36

🧪 Casos en tratamiento: 33

🧪 Casos fallecidos: 3 En el día de hoy hemos confirmados 5 nuevos casos de COVID-19, todos ellos corresponden a contactos estrechos de casos confirmados.

Con relación al estado de salud de las 33 personas afectadas por Covid19 cabe destacar que se encuentran en cuarentena, aisladas en sus domicilios, controladas y con evolución favorable.

Recordamos a la comunidad la importancia de poner en práctica con rigurosidad las medidas preventivas divulgadas por los organismos de salud:

• Desinfectar bien los objetos que se usan con frecuencia y no compartir elementos de uso personal: mate, vasos, tazas, cubiertos, otros.

• Utilizar barbijo no quirúrgico o tapaboca, nariz y mentón cuando salís de tu hogar.

• Distanciamiento social (mantener más de un metro de distancia entre personas).

• Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o alcohol en gel.

• Toser o estornudar sobre el pliegue del codo o utilizar pañuelos descartables.

• No llevarse las manos a la cara.

• Ventilar bien los ambientes de la casa y del lugar de trabajo.

IMPORTANTE

Si tenés alguno de los síntomas o estuviste en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consultá inmediatamente al sistema de salud pública.

Se habilitan dos líneas telefónicas: 📞• 103 // Whatsapp 1126567728

DENGUE 🦟

1 ✅ A la fecha, los casos registrados en el distrito se mantienen en 3.

2 🔵 Desde la Municipalidad se continúa trabajando en la fumigación y limpieza de los espacios públicos y en brindar información preventiva a los vecinos y vecinas.

🚰🧼 Se les recuerda a los vecinos y vecinas extremar las medidas de prevención domiciliarias para evitar la propagación del mosquito.

INFORME – MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE

MANEJO DE CONTAGIOS EN PERSONAL DE SALUD DEL MUNICIPIO POR COVID 19. CUARENTENA Y TESTEO.

En los últimos días se ha instalado un concepto erróneo en cuanto a que los Estados Municipal y Provincial habían descartado indebida y arbitrariamente “hisopados” realizados a agentes municipales que se desempeñan en nuestro Hospital. Asimismo se afirmaba equivocadamente que desde el Municipio se estaba obligando al personal hospitalario a reintegrarse a su trabajo sin tomar recaudos para protegerlos.

En razón de ello, el Ejecutivo Municipal ha decidido informar la realidad de los hechos:

En base al contagio intra-hospitalario de trabajadores de salud con COVID-19 que asistieron al hospital hasta el 15 de Abril, se decidió:

◼️ Poner en cuarentena al personal que presentó contacto estrecho con los casos confirmados y sospechosos (aislamiento por 14 días corridos posteriores al último contacto) y la toma de hisopados para la búsqueda de casos secundarios.

◼️ Cerrar temporalmente el Hospital y proceder a su desinfección.

Al llegar las muestras (de los hisopados) al Hospital Rossi de La Plata, los referentes de epidemiología de la región decidieron procesar las muestras de los trabajadores que presentaban síntomas compatibles y descartar aquellas que excedían los recaudos establecidos en los protocolos provinciales y nacionales.

Los protocolos actuales establecidos por el Ministerio de Salud, basados en la mejor evidencia científica disponible, establecen que sólo se “testean” los trabajadores de la salud que en base a la presencia de signos y síntomas se definan como “casos sospechosos”.

Para establecer el personal de salud que debía cumplir cuarentena estricta se definió como contacto “estrecho” a quien hubiera proporcionado cuidados, trabajado o estado en contacto a una distancia menor de 2 metros de un caso probable o confirmado mientras el caso presentaba síntomas y que no hubiera utilizado las medidas de protección personal adecuadas.

Cumplida la cuarentena, lo que ocurrió el 29 de abril del corriente, nuestro Hospital comenzó a citar al personal para realizarle una “evaluación epidemiológica”, y así establecer si podían reintegrarse a trabajar o no.

📌 El “cumplimiento de la cuarentena” sin síntomas de coronavirus prevalece como indicador de no infección sobre el “resultado” que se pueda obtener mediante los “hisopados”.

Si la persona hizo la cuarentena y no presentó síntomas, ello significa que no se contagió a raíz del contacto que generó dicha cuarentena.

En conclusión:

◼️ No se descartaron todos los hisopados, sino solamente aquellos que según el protocolo del Ministerio de Salud de Provincia y Nación no era necesario testear.

◼️ El personal que haya cumplido con la cuarentena y no presente síntomas de coronavirus, no resultó contagiado por el contacto que dió causa a esa cuarentena.

◼️ Se realizará una evaluación epidemiológica al personal del Hospital que haya estado en cuarentena, antes de que se reintegre a sus tareas.

◼️ El Hospital ha sido desinfectado.

◼️ Desde el Municipio constituye una premisa ineludible el cuidado de nuestro personal de salud.

En las redes sociales se ha visto que, por desconocimiento o mala intención, se ha tratado de tergiversar los hechos infundiendo miedo en la población.

Estamos viviendo momentos difíciles, que vamos a superar, unidos y con compromiso responsable de todos.

Hoy tenemos un Hospital seguro, y seguiremos trabajando para que nuestros vecinos puedan sentirse acompañados en estos momentos dificiles que nos toca transitar.

San Vicente, 3 de mayo de 2020.-

