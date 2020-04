Hoy temprano compartimos el siguiente texto enviado por Marisa Ambrosetti

Hace unos minutos recibí una llamada a mi celular del número que sale en la foto. Atendí y del otro lado me habló un “señor”, con una tonada o acento raro, que dijo llamarse Leonardo Ramírez, y que llamaba desde Anses Central. A lo cual, no le di tiempo a que siguiera hablando y le dije lo siguiente: Yo: “Conmigo no pierda el tiempo delincuente de mierda, he escuchado los medios de comunicación y estamos todos al tanto de estas llamadas truchas” El: “Perra HDP” (y me cortó)

Hace instantes a nuestro WhatsApp (2223508499 )nos escribió Gabriel y nos indicó lo siguiente:

Hola buenas tardes, mí nombre es Gabriel, mí hijo acaba de recibir un llamado teléfonico de una persona que dice ser de Anses por el cobro del IFE, avisa a la comunidad por favor que esto está pasando

y nos envió el audio del llamado







El número desde donde llamaron era 3512263583

A tener mucho cuidado y estar atentos a estos intentos de estafa.

Anses no hace llamados telefónicos a particulares.

