Hasta ahora la inversión superaría los 50 millones de pesos

Publicado en el Semanario Tribuna 25-04-2020

TRIBUNA dialogó con el titular local del ANSES, Fernando Raitelli, quien además respondió por las consultas del público ante la imposibilidad de realizar trámites presenciales ya que la oficina se encuentra cerrada. ¿Atenderán al público en el corto plazo?

“No, por ahora no. No están dadas las condiciones. Es un organismo por el que pasa muchísima gente y es muy difícil organizarlo. Van 300 personas por día, sería insostenible”, remarcó Raitelli ante la cuestión planteada por los vecinos. En tanto, comentó que están brindando atención virtual para temas muy puntuales y que para eso hay una casilla de correo pero que no se publica justamente para no generar confusión. Todos los trámites se están realizando a través de la página y la línea telefónica 130 no está funcionando ya que los empleados están haciendo la cuarentena obligatoria.

“Tratamos de controlar la situación e informamos a los medios, contestamos los mensajes en la forma que podemos y tampoco tenemos acceso al sistema”, agregó el consultado, quien además reveló que mucha gente se enoja ante la imposibilidad de una respuesta inmediata; “son muchas las consultas”. También se refirió a la inquietud por el pago de los créditos que otorga la entidad y afirmó que no se cobrarán en los próximos dos meses -ver aparte-.

NO BANCARIZADOS

Por momentos, algunos días atrás la página de ANSES (anses.gob.ar) estuvo colapsada para realizar trámites. Esto generó el desconcierto y el enojo, principalmente, de aquellos que querían inscribirse al Ingreso Familiar de Emergencia -IFE-, el cual todavía no fue otorgado a los beneficiarios no bancarizados. “Para los que no tenían el CBU no hay una fecha de pago, suponemos que va a ser después del 5 de mayo”, estimó Raitelli.

La cifra de beneficiados por el IFE en la Ciudad es de 2648, “sin embargo la cifra puede aumentar. Hay muchos posibles beneficiados que no están en esas cifras porque aún no se sabe si tienen derecho o no, podrían ser muchísimos más”. La inversión dispuesta por el Estado Nacional, en la localidad estaría alcanzando los $26.480.000, número que en dos meses sería de $52.960.000

Las principales consultas que recibe la entidad son a raíz de los trámites denegados para acceder al beneficio. Al respecto, el también concejal del Frente de Todos, resumió: “La vía de reclamos por el domicilio -reside en un lugar diferente al del DNI- está denegada por el momento. Hay que entrar al sistema y modificarlo con la base de datos. El IFE se paga por grupo familiar y si figura que la persona convive con otro beneficiario, al cruzarse los datos, no se le otorga”.

Por último expresó: “Acudimos a la buena predisposición de las familias para que ayuden a los que tengan consultas. Entendemos la demanda y la situación pero no tenemos muchas herramientas de momento”. Además aclaró que la página de ANSES está funcionando a la perfección y que los que tramitaron el IFE no son personas de avanzada edad, por lo cual con el CUIL y el número de trámite que figura en el DNI no deberían tener mayores problemas para tramitar la Clave de Seguridad Social.

¿Cómo cobrarán los no bancarizados?

Más de 450.000 personas optaron por abrirse una billetera “Cuenta DNI”, mientras que más de 1.000.000 cobrarán por Correo Argentino.

La Administración Nacional de Seguridad Social -Anses- confirmó el modo en que se les pagará los $10.000 del IFE a todas aquellas personas que no contaban con un CBU. El método fue seleccionado por los beneficiados dependiendo de sus posibilidades y podría comenzar a pagarse luego del 5 de mayo -no hay confirmación oficial-, cuando termine el depósito de los bancarizados. Se presume que se realizará también por finalización de DNI para evitar las aglomeraciones.

Del total de los más de 7 millones de beneficiarios aprobados, 1.198.778 personas informaron un CBU y recibirán la transferencia bancaria que ya pueden cobrar dependiendo de su terminación de DNI. Un total de 455.778 optaron por la billetera “Cuenta DNI”, un dispositivo que les permite extraer dinero fácilmente en distintos puntos sin necesidad de utilizar tarjeta de débito.

Por otro lado, dentro de los pagos extrabancarios, hubo 1.272.928 personas que seleccionaron el cobro por medio de cajeros automáticos de la red Link, en su mayoría pertenecientes al Banco Nación. Para ello, al no poseer una cuenta ni tarjeta bancaria, recibirán un código a ingresar en los cajeros para retirar los $10.000. Lo mismo deberán hacer las 739.863 personas que optaron por los cajeros de la red Banelco. Los restantes alcanzados por la medida -1.314.446- eligieron el cobro por caja del Correo Argentino, como lo hacen con otros beneficios.

CRÉDITOS Y SUPERVIVENCIA

Por otra parte, la ANSES informó que ha decidido extender la suspensión para el pago de las cuotas de los créditos concedidos a sus beneficiarios hasta el próximo 30 de junio.

De esta manera se prolonga el plazo de gracia para el pago de los préstamos vigentes y se otorga una extensión de los plazos hasta 24 meses para el universo de beneficiarios que tomó créditos a partir del 26 de marzo. Esta medida alcanza a 5.600.000 de beneficiarios en todo el territorio nacional.

En el marco de la pandemia por el COVID-19, también se suspendió la realización del trámite de supervivencia/Fe de Vida para los jubilados y pensionados. Esto significa que no es necesario que los adultos mayores concurran a los bancos para llevarlo a cabo. Asimismo, es importante destacar que los haberes permanecerán en las cuentas de los titulares.

