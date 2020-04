Club Estrella: Se dio por terminado el Torneo Nocturno

Publicó: Semanario Tribuna

La semana pasada, el presidente del Club Social y Deportivo Estrella, Leandro Barrionuevo, había deslizado que existía la posibilidad de que el Torneo Nocturno llegara a su fin sin jugarse. Finalmente así lo confirmó en la noche del martes y los cuatro equipos que quedaban en competencia, recibirán la misma cantidad en premios.

En diálogo con este medio, el presidente del club jeppenero expresó: “Nos pudimos juntar un ratito con el grupo de trabajo y tomamos la determinación. Había dos posibilidades: repartir la plata o retomarlo cuando comenzara el otro torneo. Finalmente nos inclinamos por la primera opción porque no se sabe cuándo va a terminar esto. Reanudarlo con el frío no nos sirve porque la gente no va a ir, además de que no sabemos cómo van a reaccionar tras esta experiencia por la pandemia, además de que los equipos eran del Conurbano y la mayoría de los espectadores vienen de afuera, traerlos al pueblo no nos parecía lógico”.

Por otra parte, explicó la buena predisposición de los participantes. “Ya habíamos hablado con los equipos y lo entendieron. Cuando les comenté anteriormente la posibilidad de que se suspenda, supieron comprender y priorizaron la salud, incluso se despreocuparon por el dinero de los premios”. Y a la hora de avizorar un regreso del tradicional certamen, Barrionuevo fue cauto: “Ahora habrá que esperar a octubre o noviembre para saber si podemos arrancar, caso contrario lo postergaremos un año. La situación nos supera”.

“LA LIGA NO VA A VOLVER TAN RÁPIDO”

En cuanto a sus declaraciones de la semana anterior, en la que suponía que la Liga Chascomunense no tendría actividad este año, el entrevistado justificó su parecer: “Estuve hablando con el encargado del fútbol mayor y me comentó la posibilidad de que el torneo comience en agosto. Fijate que hoy se habla de que el fútbol de Primera División volvería en junio o julio y en ese caso sería sin público. Por eso me parece que no va a ser tan rápido como todos piensan, que no vuelva la liga de Chascomús sería cuidar al público y a los jugadores, imaginate que los profesionales no quieren jugar; estos chicos tienen que salir a laburar. Además hay un gasto fijo para abrir la cancha que se destina al arbitraje y a la policía que, inclusive, con 150 espectadores no sabés si lo podés cubrir”.

La pretemporada de Estrella estuvo marcada por la llegada de Pablo Velazquez, un técnico de experiencia en el ascenso y que había estado en Las Mandarinas, años atrás. Sin embargo, semanas después se alejó de la institución de Jeppener. Al respecto el presidente de Estrella, explicó: “Durante un año y medio me llamó por teléfono diciéndome que quería venir, que quería estar en la Liga. El grupo de trabajo tenía en vista a un hombre del pueblo y tras pensar nuestra propuesta no pudo asumir por un problema de salud. Surge el nombre de Velazquez y tuvimos una reunión, presentó su proyecto y desde un principio le dijimos que económicamente era muy difícil, ya que no nos ayuda nadie y todo lo hacemos con esfuerzo y trabajo. Le preguntamos cuánto iba a cobrar, se lo planteamos muchas veces y siempre nos decía que una vez comenzada la temporada le fueramos dando lo que se podía”.

Sin embargo, la incertidumbre duró muy poco. “De un día para el otro dijo que no tenía ganas, que no le daba el presupuesto. Yo creo que buscó la excusa perfecta porque esperaba una cosa y se encontró con otra; trabajaba de manera muy profesional y eso acá no se puede. Incluso llegó a proponer que los chicos que trabajan de tarde no estuvieran en el equipo, que no podían jugar en la primera de Estrella. No vino más y la Subcomisión de Fútbol Mayor llamó a Jorge Ramírez que trabaja hace muchos años con nosotros y hasta que se suspendió todo, había cerca de 30 chicos entrenando e incluso se pudo poner iluminación en el predio de la UOM. La idea es que aunque cueste, sean todos jugadores del pueblo; algunos son de Brandsen y otros que están desde hace rato vienen desde San Vicente pero lamentablemente la pandemia nos cortó todo, finalizó Nani Barrionuevo, con la esperanza de que la situación sanitaria se normalice lo más rápido posible.

