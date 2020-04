Al final…barbijos: Carta para el Presidente Alberto Fernández

Carta para el Presidente Alberto Fernández

Dialogo entre un Ciudadano y un Farmacéutico. Designaremos como “C” al ciudadano y como “F” al farmacéutico

F; La OMS dice que tienen que usar barbijos los infectados para no contagiar a los sanos.

C; Entonces los 167 que se detectaron el sábado 11 ¿cómo se infectaron?, si todos los infectados tenían barbijos.

F; Algunos infectados, tal vez muchos, no tenían barbijos.

C; ¿Entonces estas personas son todas desconsideradas, asesinas?.

F; No, hay muchos infectados que no tienen síntomas y ellos no saben que están infectados.

C; ¿Ésto no se detendrá jamás?.

F; Si se detendrá, cuando todos usemos barbijos.

C; ¿Porque el presidente no exige que todos los que salen usen barbijos?

F; El porqué, es que el presidente escucha los consejos de su ministro de salud y de un grupo de especialistas en el tema y estos siguen lo dicho por la OMS, que dice que los sanos no deben usar barbijos.

C; ¿Entonces como detectamos a los sanos?.

F; No se puede porque hay muchos infectados que no tienen síntomas y habría que hacer un análisis diario a toda la población, porque el sano de hoy, mañana puede ser un infectado y eso es imposible.

C; ¿Estamos perdidos?.

F; No, hay que hacer como los Chinos o los Japoneses que usan todos barbijos, o como los Rusos o los de Estados Unidos que están empezando a hacerlo.

C; ¿Es posible que también lo hagamos nosotros?.

F; Si es posible. En Unidad Ciudadana, en Las Grutas, estamos haciendo barbijos con una máquina de coser y voluntad, por ello te aseguro que cualquiera puede hacerlos con un pedazo de tela y unas gomitas comunes, sin necesidad de maquina alguna. A través de los medios se podría enseñar a la gente y los estados provinciales y municipales podrían repartir materiales para ello. Además los municipios podrían poner precio máximo a los barbijos comunes, por ejemplo $ 150 y al que no cumpliera multarle e incautarle todos los barbijos que tenga.

C; ¿Y porque no lo hacemos ya?.

F; Hay muchas provincias que lo están haciendo y también ciudades como Misiones, Jujuy, La Rioja, Santiago del Estero, Catamarca, Rio Negro, Salta o ciudades como Zarate, Las Grutas, Villa Gesell, etc.

C; ¿Y otros países lo hacen?

F; Si muchos y los más importantes en ciencia y tecnología como China, Japón, EEUU y Rusia. C; ¿Y entonces lo dicho por la OMS es mentira?.

F; No, no es mentira, lo que pasa es que es imposible detectar a los que no tienen síntomas.

C; ¿Entonces lo que dijo la OMS no nos sirve por impracticable?.

F; No nos sirve, tendrían que usar barbijos todos los que salen de sus casas.

C; Por Dios, ¿entonces porque no lo hacemos?, nos podemos poner todos a fabricar barbijos, ya que estamos en nuestras casas angustiados sin saber qué hacer.

F; Esta pregunta la tendría que responder el Presidente, previo preguntarle al Ministro de Salud y a su grupo de expertos de cómo hacer para detectar los asintomáticos. Si la respuesta es que NO SABEN, lo que tiene que hacer es obvio y ordenar de inmediato que para salir a la calle hay que ponerse un barbijo.

Antonio Tourville

Farmacéutico

Las Grutas Rio Negro

