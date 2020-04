Brandsen, 11 de Abril de 2020

Tengo que informarle a la comunidad que he decidido tomar acciones concretas en cuanto a las conductas demostradas por el Instituto Médico de Brandsen en el tratamiento de la pandemia por COVID – 19.

No es fácil, dada la extrema necesidad de contar con infraestructura adecuada para afrontar un futuro incierto en cuanto a la emergencia sanitaria actual. Pero esta circunstancia, no puede imposibilitarnos de actuar como es debido ante lo que podríamos considerar como incorrecto o ilegal.



Hace algunos días, junto al Secretario de Salud municipal, nos acercamos al Instituto Médico al tomar conocimiento del fallecimiento de un internado que se encontraba en dicho lugar y que luego del deceso habría dado positivo para Covid – 19.



La intención de trabajar mancomunadamente en la lucha contra este virus que nos jaquea estuvo latente en todo momento. Y justamente, ante este caso, creímos importante estar presentes con la intención de afianzar ese compromiso en beneficio de la ciudadanía.



Lo que viene es realmente complejo, y tenemos la obligación de aunar esfuerzos para enfrentarlo. En ese camino, cada individuo, el Estado nacional, el provincial, el municipal, las instituciones intermedias, etc. están colaborando y trabajando denodadamente en este aspecto. Evidentemente, uno de los actores esenciales no está a la altura de los hechos.



Lamentablemente, nos vimos inmersos en un episodio de características gravísimas, por los acontecimientos posteriores y la información que fuimos recabando de lo sucedido.



El intento de colaboración y de fortalecer el sistema de salud del Distrito no puede entorpecer el discernimiento entre lo que está bien y lo que no lo está.



Pasado algunos días y viendo los acontecimientos relacionados al tratamiento del paciente fallecido en el Instituto tanto en lo concerniente a la aplicación de los protocolos sanitarios establecidos como la tramitación post mortem, detectamos irregularidades, que más allá de las meras formalidades, constituyen un grave deterioro de la seguridad sanitaria.



Por lo tanto, considero imprescindible que la Municipalidad de Brandsen acompañe las investigaciones sobre sucesos que aún no encuentran explicación y a la vez, accionar directamente ante los organismos administrativos y jurisdiccionales competentes a fin de poner luz en las cuestiones que pudieran plantearse mediante las denuncias penales correspondientes y la activa participación en los procesos que se inicien al efecto. Acciones que en el día de la fecha ya hemos realizado.

Circunstancias tales como la difusa información, la sospecha de haber manejado cadáveres de manera irresponsable y el no cumplimiento de las medidas de seguridad para la comunidad en general, y para los pacientes y empleados del Instituto, de la empresa velatoria y del cementerio municipal en particular, nos obligan a actuar.



Esperamos que esta anormalidad pueda regularizarse lo más brevemente posible. Ya que nuestro sistema sanitario no puede darse el lujo de ver mermada su capacidad de reacción en los tiempos que corren.

Por lo dicho, es que ya estamos en contacto con las autoridades del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires a fin de solicitarles la intervención y toma de decisiones sobre el Centro de Salud cuestionado.

Esta posición adoptada, nada tiene que ver con el personal trabajador obrero o profesional sino con las autoridades responsables de las por lo menos criticables acciones.



No debemos confundir la crítica o la disidencia con la indiferencia. Importa y mucho la coexistencia de 2 efectores de salud en nuestro partido.

Tengo respeto y consideración por la labor cotidiana que allí se desarrolla. Pero es realmente insostenible la dirección que han elegido sus autoridades.



Es con tristeza que expreso la decisión tomada. Sé que es el peor de los momentos.



Hoy deberíamos estar afianzando relaciones y generando confianza a una sociedad que lo necesita más que nunca. Y aunque no es lo que está ocurriendo, tengo la esperanza de que a partir de esta situación, habrá un nuevo comienzo.



Sería realmente irresponsable de mi parte, no denunciar las impericias, las falacias y los engaños de esta institución privada que por alguna razón no reconoce su error y nos sume a todos en un caos cada vez más profundo.

Espero, por el bien de mis vecinos, que la institución cuestionada, pueda re surgir en calidad, pero por sobre todas las cosas en la confianza pública, que es la base fundacional del respeto al arte de curar.

