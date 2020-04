Leandro Barrionuevo, presidente de Estrella de Jeppener

“Nosotros tenemos todo cortado sin funcionar y los pocos gastos que tenemos los seguimos pagando; es mínimo, pero a la noche se prenden las luces del frente y algo se gasta”, comenzó diciendo Leandro ‘Nani’ Barrionuevo, presidente de Estrella de Jeppener.

El club no tiene ningún empleado “porque todo lo hacemos entre nosotros. Tenemos una chica de limpieza, pero al no haber actividad, no viene y no cobra. Ahora estamos pagando la luz de meses anteriores que veníamos con el nocturno así que ahora el gasto será muy inferior”, advirtió y dijo que, para él, no cree que arranque la Liga Chascomunense este año.

En relación al nocturno, Nani dijo que están evaluando la forma de terminarlo.

Quedan sólo 4 equipos en competencia “y estamos barajando dos posibilidades; una, la más probable, es darlo por terminado y repartir la plata o aguantar a terminarlo el año que viene antes de empezar el próximo o durante el desarrollo del próximo”, dijo.

Sin dudas que esta suspensión significa un golpe para las arcas del club “porque las definitorias son las fechas donde va más gente y se consume más en la cantina”, subrayó.

Publicado en Semanario Tribuna 04-04-2020

Información compartida a la Comunidad InfoBrandsen

WhatsApp: 2223508499

Envianos un mail a: info@infobrandsen.com.ar

Seguinos en Instagram: InfoBrandsen

Seguinos en FaceBook: InfoBrandsen

Seguinos en Twitter: @InfoBrandsen