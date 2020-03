Lindas caras para una nueva temporada

El pasado lunes cerca de las 20 la bailarina Valeria Archimó estuvo en los estudios de Abrecaminos para brindar una charla a las alumnas y familias allí presentes sobre su experiencia profesional. “Esta es la 8ª temporada y estamos muy contentos de empezar con nuevas ideas” comenzó relatando para los medios Daniel Feijoó, “y por suerte tengo a mi amiga Valeria que vino a contarles su trayectoria. Hemos tardado una eternidad porque estaba todo cortado en Capital, pero acá estamos. Siempre he querido traer a grandes artistas a la apertura de Abrecaminos para que compartan sus historias”, comentó entusiasmado el director de la escuela de arte.

“Me sumé porque me gusta este proyecto de poder brindar un espacio desde la danza, que no es tan fácil. Esta bueno que las chicas vean la experiencia y ver que sos una más como ellas, porque a veces hay una fantasía”, afirmó Valeria, “he hecho de todo, con esfuerzo, disciplina, estudiando, todo fue de a poco. Cuando llegás y lo mantenés es porque tenés una base. Y es tanto en la danza como en todos los aspectos de la vida. No cayendo ante el primer no de un casting; hay que insistir, confiar en uno.

Hoy soy directora/coreógrafa de un espectáculo de calle Corrientes, teatro Broadway, “Únicas, puertas al amor”, con Anita Martínez, Sandra Mihanovich, Lourdes Sánchez y Cecilia Figaredo. El libro es de Anita y las coreografías mías, es bastante femenino, hablamos de la mujer y de cómo vivimos el amor.

Tenemos un cuadro que nos metemos en la violencia de género; es como un granito de arena, sentimos que es la única manera de poder hacer un cambio en la sociedad. Ahora podemos hablar. Nuestras hijas se crían distinto porque ven unas madres distintas. Hay otra libertad y eso es genial”, concluyó la bella bailarina, quien, además estará en el “Bailando” como coach en las coreografías de Anita Martínez.

